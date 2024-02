Ato de Bolsonaro foi "em defesa do golpe" e "grande", diz Lula

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o ato de Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), no último domingo (25), foi "em defesa do golpe", também reconhecendo que uma grande quantidade de pessoas compareceu ao evento.

As declarações foram dadas ao jornalista Kennedy Alencar, no programa É Notícia, da RedeTV!. A íntegra será exibida nesta terça-feira (27), às 22h.

"Eles fizeram uma manifestação grande em São Paulo. Mesmo quem não quiser acreditar, é só ver a imagem. Como as pessoas chegaram lá, 'é outros 500'", disse Lula.

Ao dizer que o ato foi "em defesa do golpe", Lula acrescentou: "Eles todos com muito medo, muito cuidado. [...] De qualquer forma, é importante a gente ficar atento, porque essa gente está demonstrando que não está para brincadeira".

