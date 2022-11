Atos golpistas são insuflados por bolsonaristas e alimentados com fake news

Apoie o 247

ICL

247 - Grupos bolsonaristas organizaram nesta quarta-feira (2) atos antidemocráticos com teor golpista em ao menos 18 estados do país e no Distrito Federal, principalmente na frente de quartéis ou repartições militares.

Os partidários do ainda ocupante do Palácio do Planalto derrotado nas eleições presidenciais questionam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e defendem um golpe militar.

Jair Bolsonaro publicou um vídeo no final da tarde pedindo para seus apoiadores liberarem rodovias que estão obstruídas, mas afirmou que os outros atos, realizados com palavras de ordem golpistas, eram "do jogo democrático". golpistas.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-RJ), filho do chefe do Executivo, chegou a divulgar vídeo da manifestação golpista do Rio, reproduzindo uma fala do pai em discurso no dia anterior: "os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral", relata reportagem da Folha de S.Paulo.

Um dos auxiliares mais próximos de Bolsonaro, o ex-ministro do Turismo Gilson Machado compareceu ao evento em Brasília.

Os bolsonaristas espalharam imagens falsas ou antigas sobre a presença de veículos do Exército atuando nas cidades e afirmações inverídicas de que a fraude nas urnas foi comprovada.

Em São Paulo, milhares de manifestantes golpistas se concentram em frente ao Comando Militar do Sudeste, na região do parque Ibirapuera (zona sul), cobrando "intervenção federal".

Vestindo camisetas da seleção e com bandeiras do Brasil, os golpistas protestaram contra o sistema de Justiça gritando "supremo é o povo" e pedindo que militares deem um golpe de Estado. Essas cenas se repetiram em pelo menos 18 estados.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.