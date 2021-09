Atos pela democracia tiveram mais engajamento que manifestações bolsonaristas, aponta consultoria

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - As manifestações convocadas pela esquerda e pelos movimentos sociais e sindicais contra o governo Jair Bolsonaro no último dia 29 de maio registraram um maior nível de engajamento no Twitter do que todas as manifestações bolsonaristas deste ano. De acordo com o jornal O Globo, um levantamento feito pela consultoria Bites apontou que o ato #29MForaBolsonaro teve cerca de 1,7 milhão de tuítes contra 1,2 milhão de postagens em apoio ao ato antidemocrático do dia 7 de setembro.

Ainda conforme a reportagem, os atos promovidos pela oposição também tiveram um maior engajamento virtual no Dia da Independência, com 1,5 milhão de tuítes com manifestações contrárias ao governo Bolsonaro. Ao todo, seis em cada dez das postagens mais replicadas eram críticas a Bolsonaro.

Ainda de acordo com o levantamento, os atos do último domingo (12) convocados pelo Movimento Brasil Livre (MBL), Vem Pra Rua e Livres, além de partidos de centro-direita, também não conseguiram um bom desempenho nas redes sociais. No total, foram apontadas apenas 121 mil publicações no Twitter.

PUBLICIDADE

“É sempre preciso olhar sob duas perspectivas: digital e nas ruas. No campo das redes sociais, o bolsonarismo não teve um bom desempenho no Twitter, o que é uma perda significativa, uma vez que essa rede social serve de vitrine para as demais”, diz a diretora da consultoria Bites, Fabiana Parajara.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE