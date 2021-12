Atos por emprego e contra a fome movimentam São Paulo no dia 21 de dezembro

Apoie o 247

247 - Diversos atos denunciarão a grave crise de desemprego, a falta de renda, a carestia e a fome, que afeta milhares de famílias brasileiras, principalmente os moradores da periferia. Em formato de marchas e próximos de supermercados, o movimento ocorrerá em bairros da periferia e na região central da cidade de São Paulo, nesta terça-feira (21).

O aumento do preço dos alimentos, do aluguel, do botijão de gás e das tarifas de energia tem penalizado as camadas mais empobrecidas da população. O desemprego atinge 13,5 milhões de trabalhadores e hoje mais de 20 milhões de pessoas passam fome no Brasil.

Horários e locais dos atos:

1. Centro - Rua XV de Novembro, 275 - 15h

2. Favela Heliópolis - Rua da Mina, 38 - 16h

3. São Mateus- Largo São Mateus, 15h

4. Grajaú - em frente à Marabraz do ponto final de ônibus Grajaú - 16h

5. Capão Redondo - Metrô Capão Redondo - 16h

6. Butantã - Avenida Corifeu Marques, 3672 - em frente ao Atacadão Roldão - 16h

7. Jardim Caraguatá - Praça Caraguatá, altura n° 3024 da Padre Arlindo - 16h

8. Favela Paraisópolis, Rua da Feira, 775 – 16h

9. São Miguel Paulista - Rua Rafael Zimbard, 49 (Ecoponto Lapenna) - 15h45

10. Vila Prudente - Metrô Vila Prudente (Saída Avenida Anhaia Melo) - 15h30

11. Tucuruvi - Avenida Uchikchi Kamia, esquina com rua Luiz Martins, 16h

12. Sapopemba - Terminal Sapopemba (em frente ao Supermercado Negreiro), 16h

13. São José dos Campos - Praça Afonso Penna, 16h