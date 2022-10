"Atrase salário e demita professor", diz áudio atribuído a Luciano Hang (vídeo)

A gravação seria de uma reunião entre Hang e o secretário da Fazenda do estado edit

Apoie o 247

ICL

247 - O programa eleitoral do candidato do PT ao governo de Santa Catarina, Décio Lima, exibiu neste sábado (22) um áudio atribuído ao empresário bolsonarista Luciano Hang, em que o dono da Havan teria sugerido que o estado atrasasse salários e demitisse professores, informa reportagem do jornal Folha de S.Paulo.

A gravação seria de uma reunião entre Hang e o secretário da Fazenda do estado, Paulo Eli, que ocorreu em 2018.

Antes de exibir o áudio, a peça de campanha do PT começa questionando o que leva o empresariado bilionário de Santa Catarina a apoiar o senador, também bolsonarista, Jorginho Mello (PL) na disputa pelo governo estadual.

Esse vídeo do Luciano Hang mandando o Secretário da Fazenda de SC demitir metade dos professores



PRA ELE NÃO TER QUE PAGAR IMPOSTOS



Isso é real? Tem descontextualização?



Alguma versão do lado deles q justifique essa ATROCIDADE???pic.twitter.com/9Z9TI2ATYl — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) October 22, 2022





Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.