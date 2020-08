Áudio liga "assessora de Damares" aos extremistas que invadiram casa da avó e tentaram impedir aborto da criança de 10 anos

247 - Uma reportagem veiculada no telejornal Fantástico, na Rede Globo, neste domingo (23), revelou áudios que revelam a ligação entre a ministra Damares Alves e os fanáticos religiosos que tentaram impedir o aborto da criança de 10 anos, que sofreu uma série de abusos do tio e interrompeu a gravidez no último dia (16), em um hospital no Recife (PE).

No áudio, um dos extremistas consegue o telefone da avó da criança e coage a senhora para que ela não permita o procedimento de aborto. “Inclusive, eu conversei ontem com uma assessora da ministra Damares, só pra saber o nível de informação que eu tenho aqui”.

Após pressão do grupo religioso, que descobriu o endereço da família da criança e foi ao local, a avó da criança chegou a passar mal e desmaiar. A família morava em São Mateus (ES) e agora obteve um novo endereço, que encontra-se em sigilo.

Segundo a reportagem, dois dos indivíduos que invadiram a casa a avó da criança foram identificados. Ronaldo José de Souza e Cristina de Souza, ambos do grupo católico Renovação Carismática.

Um terceiro integrante Pedro Deodoro dos Santos, pré-candidato a vereador pelo PSL, também aparece na invasão.

O Ministéro da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) declarou desconher qualquer relação entre membros do ministério e os extremistas.

Veja:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.