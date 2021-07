Áudio mostra Caboclo oferecendo ‘ajuda financeira’ para funcionária que o acusa de assédio sexual

247 - Áudio obtido pelos jornalistas Gabriela Moreira, Martín Fernandez e Sérgio Rangel do Esporte Espetacular mostram que o presidente afastado da CBF, Rogério Caboclo, ofereceu “ajuda financeira” para a funcionária que o acusou formalmente de assédio moral e sexual .

O áudios está incluídos nas investigações contra Caboclo na Comissão de Ética da CBF, no Ministério Público do Rio de Janeiro e no Ministério Público do Trabalho. A conversa foi gravada pela funcionária no dia 1º de abril de 2021, três semanas depois de Rogério Caboclo ter se dirigido a ela como "cadelinha" e ter oferecido a ela biscoito de cachorro durante uma jornada de trabalho na casa dele, São Paulo.

Em determinado momento da conversa entre o dirigente afastado e a funcionária, Caboclo afirma: “Não sei se estou invadindo uma coisa que não me pertence, mas assim ela [em referência à irmã da funcionária] me parece ser sua melhor amiga. O que você precisa? Se falar: ‘Rogério, tô com um problema financeiro’. A gente vai resolver. ‘Rogério, eu tô com um problema de um lapso que eu preciso de um descanso’ […]. Eu aceito qualquer alternativa que você me dê. Desde um auxílio financeiro até um período de folga, mas isso não é o horizonte final daquilo que eu penso em relação a você. Me diz o que mais eu posso fazer?”

Ela responde na sequência: “Nada, nada, nada. Nada. Vai passar. Eu só preciso de um tempo.”

Pouco mais de um mês depois da conversa, no dia 4 de junho, a mulher apresentou a denúncia à Comissão de Ética da CBF. Caboclo foi afastado dois dias depois .

