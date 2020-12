Áudios de juíza assassinada mostram que ex-marido a extorquia

Em áudios enviados a uma amiga, meses antes de ser assassinada pelo ex-marido, a juíza Viviane Vieira do Amaral relatou ter medo dos “desvios de comportamento" do assassino e que o ex-companheiro a extorquia edit

As mensagens foram divulgadas pelo jornal O Globo. Viviane conta que, após a separação, Paulo José Arronenzi a pressionava pedindo dinheiro. "Eu achava que depois do divórcio, se eu desse tudo do jeito que ele tava querendo, tudo ia acabar. Mas não, piorou", disse em um dos áudios.

"Ficava me achacando. Já fiz vários depósitos para ele. Fica me pedindo dinheiro disso, daquilo. Quando eu vi, já tinha depositado pra ele mais do que ele me deu de pensão esse mês", afirmou.

“Eu morro de medo dele, sempre fiquei pianinho com medo das alterações dele, dos desvios de comportamento, das violências que ele fazia", contou.

"Ele batia porta o tempo inteiro, atos de grande violência. E eu sempre botando na conta, que depois ele vinha pedir perdão, dizendo que estava nervoso porque estava desempregado, ou porque o pai estava doente, ou porque estava longe da família", relatou.

Ela também destaca um episódio quando o homem, brigando com a filha, jogou um copo no chão e cortou a menina. "Quando ele machucou a minha filha, chegou ao limite", disse Viviane.

A juíza foi assassinada pelo engenheiro a facadas, na frente das três filhas, na véspera do Natal deste ano. Na quarta-feira, 30, o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou Arronenzi por homicídio quintuplamente qualificado. Segundo a polícia, o crime foi premeditado. Ele teve R$ 640 mil de bens bloqueados pela Justiça.

