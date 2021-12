Auditores da Receita Federal realizam assembleia para decidir se entram em greve

Centenas de servidores já deixaram seus cargos após aprovação do Orçamento de 2022, que cortou verbas do órgão edit

Apoie o 247

ICL

247 - Os auditores fiscais da Receita Federal participarão, nesta quinta-feira, 23, de assembleia do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco) que pode decidir por uma greve geral. Na quarta-feira, 22, centenas de servidores deixaram seus cargos após aprovação do Orçamento de 2022, que cortou verbas do órgão —- no valor que foi concedido para dar aumento para policiais federais. Segundo as estimativas, mais de 500 auditores pediram exoneração.

O montante inicial destinado ao órgão era de R$ 2,189 bilhões, mas caiu para R$ 1,063 bilhão, isto é, um corte de 51,4%. Isso significa que o corte teve valor de R$ 1,126 bilhão. Já o valor destinado para os policiais é de R$ 1,74 bilhão. Da mesma forma, a categoria denuncia o congelamento, há cinco anos, do reajuste do chamado bônus de eficiência.

"A Receita Federal não merece e não pode ser humilhada mais uma vez. Somente uma reação em uníssono da Casa pode mostrar ao mundo político a nossa força e o nosso poder de indignação", diz a Sindifisco em um comunicado.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE