Auditoria nas urnas foi contratada por 'insistência do governo Bolsonaro', diz Valdemar à PF

CartaCapital - O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou à Polícia Federal ter contratado uma empresa para fiscalizar as urnas eletrônicas por “insistência do governo” de Jair Bolsonaro (PL). A informação foi divulgada pelo site Metrópoles, que obteve acesso ao depoimento.

“[Valdemar afirmou] que contratou uma empresa para fiscalizar a eleição; que nunca duvidou das eleições; que nunca teve problema com a urna eletrônica; que, pela insistência do governo, contratou uma empresa de técnicos do ITA para fiscalizar o processo das urnas”, diz um trecho da oitiva. “Que, quando chega em um certo momento das eleições, falaram que tinham uma dúvida acerca de possíveis problemas com as urnas, pois 60% das urnas eram velhas; que o Bolsonaro só estava perdendo as eleições nas urnas velhas".

