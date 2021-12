Augusto Aras abriu seis investigações preliminares envolvendo Bolsonaro com base em relatório da CPI da Covid

As petições envolvendo Bolsonaro tratam dos crimes de epidemia, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular e emprego irregular de verbas públicas edit

247 - Jair Bolsonaro está sob investigação preliminar pela Procuradoria Geral da República (PGR) com base no relatório final produzido pela CPI da Covid.

São seis novas investigações preliminares envolvendo o ocupante do Palácio do Planalto junto ao Supremo Tribunal Federal (STF). Os procedimentos estão sob sigilo, a pedido da PGR, informa reportagem do Globo.

As petições estão sob análise dos ministros relatores que foram sorteados para cuidar dos casos. A PGR dividiu as petições com base nos crimes apontados pelo relatório final da CPI. Todos os pedidos de investigação se baseiam nas informações apuradas pela CPI ao longo de seus seis meses de trabalho.

A investigação preliminar é um estágio anterior à abertura de inquérito. A PGR quer fazer uma análise prévia sobre os fatos e avaliar se há indícios suficientes de crimes que justifiquem a abertura de inquéritos.

As petições envolvendo Bolsonaro tratam dos crimes de epidemia, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular e emprego irregular de verbas públicas. Ainda há uma petição sobre o crime de prevaricação na aquisição da vacina Covaxin, mas esse fato já está em investigação pela Polícia Federal em um inquérito sob relatoria da ministra Rosa Weber. Por isso, as provas produzidas na CPI sobre esse assunto devem ser encaminhadas para o inquérito já aberto.

