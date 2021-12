Augusto Botelho denuncia decisão de Fux na boate Kiss: 'não se pune alguém rasgando a lei'

Apoie o 247

247 - O jurista Augusto de Arruda Botelho criticou a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, que suspendeu os habeas corpus preventivo dos quatro réus condenados no julgamento da Kiss, aceitando o recurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul.

Com a suspensão do HC, os condenados podem ser presos.

“Não estou aqui julgando o acerto ou erro da condenação no caso da Boate Kiss, muito menos diminuindo a gravidade da tragédia, mas o que o Ministro Fux acaba de fazer é ilegal demais. Não se pune alguém rasgando a lei. Ninguém”, escreveu Botelho no Twitter.

Não estou aqui julgando o acerto ou erro da condenação no caso da Boate Kiss, muito menos diminuindo a gravidade da tragédia, mas o que o Ministro Fux acaba de fazer é ilegal demais.

Não se pune alguém rasgando a lei. Ninguém. — Augusto de Arruda Botelho (@augustodeAB) December 14, 2021

