Augusto de Arruda Botelho aponta quais são os indícios de corrupção em novo esquema revelado do clã Bolsonaro

247 - O advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho explicou em suas redes que a prática na aquisição de imóveis com dinheiro em espécie, praticada pelo clã Bolsonaro diversas vezes, pode conter indícios de crime.

“Como advogado criminalista, explico: comprar dezenas de imóveis em dinheiro vivo pode ser indício da prática de algum crime e por isso uma profunda investigação precisa ser feita”, explicou.

Quase metade do patrimônio em imóveis da família de Jair Bolsonaro (PL) foi comprada nas últimas três décadas com dinheiro em espécie, segundo Thiago Herdy e Juliana Dal Piva, do UOL.

Desde 1990, o clã Bolsonaro negociou 107 imóveis. Destes, "pelo menos 51 foram adquiridos total ou parcialmente com uso de dinheiro vivo, segundo declaração dos próprios integrantes do clã", conta a reportagem.

"As compras registradas nos cartórios com o modo de pagamento 'em moeda corrente nacional', expressão padronizada para repasses em espécie, totalizaram R$ 13,5 milhões. Em valores corrigidos pelo IPCA, este montante equivale, nos dias atuais, a R$ 25,6 milhões".

