Augusto Nardes deve decidir nesta quinta ou sexta sobre o caso das joias

247 - O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto Nardes deve decidir nesta quinta (9) ou nesta sexta-feira (10) sobre o caso das joias dadas pelo governo da Arábia Saudita ao Brasil, mas que tinham como destino Jair e Michelle Bolsonaro. A informação foi divulgada pela jornalista Daniela Lima. De acordo com a legislação, presentes são patrimônio do Estado brasileiro e não bens pessoais.

Um dos dois pacotes de joias tinha produtos avaliados em cerca de R$ 16,5 milhões, que iriam para a ex-primeira-dama. No segundo pacote tinha joias estimadas em cerca de R$ 400 mil.

A Polícia Federal (PF) descobriu que uma parte das joias ficou em um galpão onde estão objetos pessoais do ex-ocupante do Planalto, o que também foi confirmado pelo coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do político do PL.

>>> Bolsonaro fez operação abafa para esconder caso das joias durante as eleições

O ex-chefe da Receita Federal Julio Cesar Vieira Gomes pressionou servidores públicos a liberar as joias detidas na alfândega de Guarulhos (SP).

A PF intimou o ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque e o ex-assessor da pasta Marcos André Soeiro a falar no inquérito sobre as joias.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que existem indícios de cometimento de crimes no caso das joias sauditas e garantiu a continuidade das investigações.

