Aumentam as candidaturas de religiosos no País

Apoie o 247

ICL

247 - O número de candidaturas religiosas cresceu 11% este ano na comparação com 2018, de acordo com número divulgados nesta quarta-feira (31) pelo portal G1, que acessou informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em 2018, eram 595 candidatos. Em 2022, 659. A maioria das candidaturas para as eleições de 2022 é de igrejas evangélicas (89%).

Para a divulgação dos números, a pesquisa levou em consideração candidatos que usaram títulos religiosos em nomes na urna ou se identificaram como membros de grupos religiosos.

A maior parte das candidaturas de religiosos é formada por quem se identifica como pastor (392). Esse grupo aumentou 19% este ano.

Entre as candidaturas religiosas identificadas, 16 são de católicos, o que representou 2,4%. Também há 13 candidatos que usam nos nomes de urna títulos associados a religiões de matriz africana (2% do total).

Há ainda 43 candidatos que declaram como principal ocupação "sacerdotes, membros de ordem ou de seita religiosas", mas não usaram no nome títulos para a identificação da religião.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.