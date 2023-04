Austeridade não é compatível com luta antirracista, diz Silvio Almeida

Apoie o 247

247 – "Não existe antirracismo compatível com políticas de austeridade. Toda política de austeridade prejudica principalmente os setores mais precarizados e explorados do povo trabalhador, ou seja, população negra", disse Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, ao programa Reconversa, de Walfrido Warde e Reinaldo Azevedo

A afirmação de Silvio Almeida destaca uma relação importante entre antirracismo e políticas econômicas de austeridade. Austeridade é um conjunto de medidas que governos e instituições financeiras tomam para reduzir os gastos públicos, equilibrar o orçamento e evitar o endividamento excessivo. Essas medidas incluem cortes em serviços sociais, diminuição de investimentos em programas públicos, diminuição de salários e benefícios para os trabalhadores, entre outras medidas. No entanto, como destaca Almeida, essas políticas afetam desproporcionalmente os setores mais vulneráveis da sociedade, incluindo a população negra, que já enfrenta desigualdades e discriminação sistêmicas. Quando há cortes em programas sociais, por exemplo, as pessoas que dependem desses programas, muitas vezes de baixa renda e com menos acesso a oportunidades, são as mais afetadas.

