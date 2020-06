Autoproclamado príncipe imperial do Brasil diz que não existe racismo no país

Dom Bertrand de Orleans e Bragança, autoproclamado príncipe imperial do Brasil, disse ontem em uma conferência que não existe racismo no país e que algumas pessoas estariam "procurando criar esse problema aqui" edit

247 - Dom Bertrand de Orleans e Bragança, autoproclamado príncipe imperial do Brasil, disse ontem em uma conferência que não existe racismo no país e que algumas pessoas estariam "procurando criar esse problema aqui". A informação é do portal UOL.

O trineto de Dom Pedro 2º justificou seu ponto de vista invocando a ideia de democracia racial, que por conta da miscigenação, as pessoas teriam direitos iguais.

"O jeitinho brasileiro vem do índio. Nós temos outras qualidades dos índios, como a nossa sacrossanta mania de tomar banho todo dia. E esse calor humano que nós temos vem exatamente da raça negra. Nós formamos com isso um povo fabuloso. Nós fomos somando as qualidades dos vários povos e nós temos um povo que é pacífico e heroico ao mesmo tempo", disse.

