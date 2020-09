Autor de ataque ao Porta dos Fundos tem prisão preventiva decretada

Eduardo Fauzi foi detido no início do mês pela Interpol no Aeroporto Internacional de Koltsovo, em Ekaterinburg, na Rússia edit

247 - O juiz Alexandre Abrahão, da 3ª Vara Criminal do Rio, decretou a prisão preventiva de Eduardo Fauzi, acusado de integrar o grupo que cometeu ataque terrorista contra a produtora do Porta dos Fundos, no Humaitá, Zona Sul do Rio, em dezembro de 2019.

O magistrado viu indícios mínimos de autoria do investigado por tentativa de homicídio e crime de explosão e ainda apontou risco à garantia da ordem pública caso ele fosse mantido em liberdade.

Fauzi foi detido no início do mês pela Interpol no Aeroporto Internacional de Koltsovo, em Ekaterinburg, na Rússia. Ele foi identificado pela 10ª Delegacia de Polícia Civil do Rio como um dos cinco autores do atentado ao Porta dos Fundos após ser flagrado por câmeras de segurança deixando o veículo usado na fuga.

