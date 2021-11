Autor de postagem contra Contarato e o filho diz estar "arrependido"

"Me arrependo profundamente de ter feito isso. Realmente me arrependo, eu não sabia que ia ter uma repercussão tão grande assim”, disse Giovani Loureiro edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Giovani Loureiro, identificado como autor de uma postagem nas redes sociais com uma foto expondo o senador Fabiano Contarato (Rede-ES) e seu filho de sete anos, além de uma mensagem ofensiva, disse se arrepender da publicação. “Me arrependo profundamente de ter feito isso. Realmente me arrependo, eu não sabia que ia ter uma repercussão tão grande assim”, disse ele ao jornal A Gazeta, de acordo com O Globo.

“Aquela postagem foi sobre ele, única e exclusivamente como político, não tem nada a ver com a pessoa dele. Não tinha nada a ver com a criança, nada de cunho homofóbico, mas recebeu uma proporção tão enorme que até ameaça estou recebendo. Inclusive, na praia, eu não fui até ele justamente em respeito ao filho dele”, disse Giovani.

Ele também disse que foi “infeliz” ao ao citar o filho do parlamentar e, se possível, pediria desculpas pessoalmente à Contarato por ter chamado de “marketing” o momento em que ele estava com a criança na praia.

PUBLICIDADE

Fabiano Contarato denunciou o caso à Polícia Federal do Espírito Santo, que afirmou que a declaração do parlamentar e o material apresentado por ele foram “encaminhadas ao corregedor que dará o devido encaminhamento legal”. A PF também informou que oficiou o Facebook para preservar as provas e que tomará o depoimento de testemunhas e do suspeito.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE