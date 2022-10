Autor do parecer do golpe contra Dilma, Miguel Reale Júnior declara apoio a Lula no 2º turno

Apoie o 247

247 - O jurista e ex-ministro da Justiça Miguel Reale Júnior, um dos autores do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), declarou apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno contra Jair Bolsonaro (PL). Ele já havia apoiado Lula no primeiro turno das eleições

Em um comunicado divulgado nesta quarta-feira (5), Reale diz que Lula possui capacidade de "conciliar e governar” e “impedir que o país seja, novamente, dominado pelo obscurantismo”, representado por Bolsonaro.

"Prezados amigos e amigas, é a hora fundamental para estarmos juntos. Devemos estar juntos e devemos nos manter juntos. E por que devemos estar juntos e nos mantermos juntos? Para impedir que o país seja, novamente, dominado pelo obscurantismo. O que mais fez falta a esse país nesses quatro anos foi o respeito à pessoa humana", diz um trecho do texto divulgado por Miguel Reale.

Ainda segundo ele, “queremos um país em que exista a liberdade da troca de ideias, de diversidade, de pluralidade, de criação cultural, e não um país do obscurantismo, do atraso e das ideias feitas e da fake news“.

“Nós queremos transparência. Transparência que não existe no orçamento secreto. Transparência que não existe no sigilo decretado para atos dos parentes por cem anos. Transparência que não existe na compra de imóveis com dinheiro vivo. Isto que nós queremos, e isto nós vamos obter com Lula no poder, porque Lula demonstrou capacidade de governar e capacidade de conciliar. Ele irá conciliar. É isto que nós precisamos. Estarmos juntos, nos mantermos juntos. Agora e depois”, ressalta.

