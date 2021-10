Autor do teto de gastos e protagonista do golpe contra Dilma, Temer agora pede atenção à fome

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Michel Temer (MDB), que foi o autor da Emenda 95 que institui o teto de gastos, após dar um golpe contra o mandato da ex-presidenta Dilma Rousseff, voltou a defender que é preciso ter atenção à fome no Brasil e que grandes massas populares "podem se rebelar" diante de carências que não são atendidas.

No domingo (24), em artigo publicado na Folha de S.Paulo, Michel Temer defendeu que Bolsonaro poderia lançar mão do artigo 167 da emenda do teto de gastos para aumentar o valor do programa Bolsa Família, que o governo rebatizou de Auxílio Brasil.

Agora, durante participação em um seminário promovido pelo Global Council of Sustainability and Marketing e Fórum das Américas, em São Paulo, Temer defendeu o uso de créditos extraordinários, previstos para casos como de calamidade pública, para financiar o Auxílio Brasil.

"Essas grandes massas populares, num dado momento, podem se rebelar, podem desagregar a nossa nação", afirmou o ex-presidente, segundo o jornal Valor Econômico.

"Não é preciso queimar a cabeça para editar orçamento de guerra e coisas assim, basta usar o que está na emenda do teto e, agora, em face do prolongamento da pandemia com imagens de gente procurando no lixo para poder comer, temos mais de 20 milhões que passam fome. Não é pobreza, é miserabilidade e temos de dar atenção a isso", completou.

