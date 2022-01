Autoteste de Covid não pode ser usado como comprovante para viagens

Apoie o 247

ICL

247 - O gerente geral de Tecnologia em Produtos para Saúde da Anvisa, Leandro Rodrigues Pereira, explicou nesta sexta-feira (28) que o resultado do autoteste, autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não é válido para viagens e entradas em eventos.

Em entrevista à CNN, o especialista disse que por não gerar um laudo, o autoteste precisa da confirmação de um médico.

“Você vai fazer o teste no dispositivo e ele vai indicar a situação, parecido com o que temos com os testes de gravidez vendidos em farmácia. Você não possui um documento para apresentar para uma autoridade sanitária, no caso de viagens, ou mesmo para apresentar para fins admissionais.”

PUBLICIDADE

>>> Por unanimidade, Anvisa aprova uso de autotestes de Covid no Brasil

Pereira acrescentou que o autoteste serve como um exame de triagem, não eliminando a necessidade de procurar uma unidade de saúde ou laboratório para confirmar o diagnóstico.

PUBLICIDADE

“Ele não serve como um exame confirmatório. Se o paciente testar de forma positiva, a orientação da política pública estabelecida pelo Ministério da Saúde é que esse cidadão se dirija ao serviço de saúde para poder ter um teste confirmatório”, disse.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE