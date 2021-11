Auxílio Brasil: governo quer pagar R$ 400 já em dezembro, diz ministro

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - O ministro da Cidadania, João Roma, afirmou nesta terça-feira (30/11) que o governo quer realizar o primeiro pagamento de R$ 400 do Auxílio Brasil ainda em dezembro. O benefício começou a ser pago neste mês de novembro, mas com o valor médio de R$ 217,18.

Na tarde desta terça, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a PEC dos Precatórios, que ainda precisa do aval do plenário da Casa. Roma disse que tem conversado com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que, segundo o ministro, “se mostrou sensível à matéria” e se teria se comprometido a votá-la o mais breve possível.

“Nós queremos fazer com que esse pagamento chegue ainda no mês de dezembro. […] Eu tenho conversado permanentemente com o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, que se mostrou sensível à matéria e que me comunicou que estaria empenhado em fazer com que o Senado Federal desse a resposta no mais breve espaço de tempo possível”, declarou Roma à imprensa, após participar de evento nesta tarde.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE