Auxílio emergencial que nunca chega recebe repúdio em massa no Twitter

O atraso deliberado - associado a desorganização e má fé -, fez com que o auxílio emergencial do governo Bolsonaro recebesse o repúdio em massa no Twitter. Usuários manifestaram raiva, dor, deboche, angústia e impaciência edit

Sputnik News - Requerentes em análise para recebimento do auxílio emergencial do governo federal estão perdendo a paciência, pois muitos pedidos estão apresentando insuficiência de dados ou sendo cancelados.

A lista para recebimento do auxílio emergencial está repleta de requerentes, estando muitos à espera da tão divulgada ajuda financeira de R$ 600 do governo federal aos brasileiros para enfrentamento da Covid-19.

Até quarta-feira (22), a Caixa Econômica Federal já havia liberado mais de R$ 22 bilhões do auxílio emergencial para cerca de 32 milhões de brasileiros. Trata-se de mais de 45 milhões de cadastros realizados tanto no aplicativo como no site da Caixa.

Discutido em peso no mundo virtual, o auxílio emergencial figura há dias na lista de assuntos mais comentados do Twitter, com insatisfação de quem ainda não recebeu a ajuda e de quem ainda não teve a ajuda aprovada. Mas quem disse que brasileiro não sabe rir nos momentos mais aflitos?

Confira os memes que levam sarcasmo, angústia, impaciência e um tom de humor dos requerentes que esperam ansiosos os R$ 600!

Esse tweet é quase um IBGE.

​"Essa é a desculpa que o governo inventou para não pagar a população?"

​Nada como refazer o cadastro com a galera.

​Estariam analisando pecados, dívidas e aquele mico de 2013?

​Era pegadinha!

​Diferentes olhares do governo.

​O dia começa bem, e termina com vontade de sumir.

​Estão preparados para a maquiagem de hoje?

​"Analisando caso a caso."

​Com mais de 14 mil tweets, a hashtag #auxilioemergencial estava ocupando o segundo lugar dos assuntos mais comentados do Twitter no momento da publicação desta matéria.

