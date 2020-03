Avanço do coronavírus atinge Censo Demográfico, que é adiado para 2021

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) comunicou nesta terça-feira (17) que o Censo Demográfico que seria realizado este ano foi adiado para 2021 em função do surto coronavírus no país edit

247 - A realização do Censo Demográfico, que já contava com diversos cortes em função dos contigenciamentos do governo federal, foi definitivamente adiada para o ano que vem.

Segundo o IBGE, o próximo Censo terá como data de referência 31 de julho de 2021. A coleta será realizada entre 1º de agosto e 31 de outubro de 2021.

A reportagem do portal G1 destaca que "o concurso com 208 mil vagas destinado para a realização do levantamento foi suspenso. Os candidatos que já fizeram o pagamento da inscrição serão reembolsados."

A matéria ainda frisa que "o Censo Demográfico é feito a cada 10 anos e tem abrangência nacional. Pesquisadores do órgão visitam os domicílios pelo país para obter dados sobre as características dos moradores – nível de estudo, trabalho, entre outras informações."