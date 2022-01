Avião com 211 brasileiros deportados dos EUA chega em BH

Do número total de passageiros, 90 eram menores de idade, incluindo crianças de até 10 anos. Voo chegou na tarde desta quarta edit

Metrópoles - Um voo com 211 brasileiros deportados dos Estados Unidos desembarcou nesta quarta-feira (26), no Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Federal, 90 deles são menores de idade e o grupo inclui crianças de até 10 anos.

O Juizado da Infância e da Juventude de Pedro Leopoldo, na região metropolitana de BH, acompanhou o desembarque e a administração do aeroporto forneceu alimento aos deportados. O avião partiu do estado do Arizona e pousou em BH por volta de 13h15, segundo a BH Airport.

