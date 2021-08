Avião da FAB com ajuda humanitária ao Haiti sofre pane no Pará

247 - O avião Força Aérea Brasileira (FAB) que decolou neste domingo (22) levando ajuda humanitária para Porto Príncipe, no Haiti, sofreu uma pane região da Serra do Cachimbo, no Pará.

Segundo o site R7, o problema foi identificado em solo, durante abastecimento previamente planejado, e houve a necessidade da troca por outra aeronave do mesmo tipo.

A decolagem para o Haiti foi reprogramada para as 3 horas da próxima segunda-feira (23), "para que o pouso ocorra no momento de abertura do aeroporto para as operações aéreas em Porto Príncipe", segundo a FAB.

O Brasil envia cerca de sete toneladas de materiais e equipamentos de emergência para o Haiti, que foi atingido na semana passada por um terremoto de magnitude 7,2. O voo da FAB transporta também três toneladas de medicamentos.

