Avião da FAB é usado para levar presente de apoiadora a Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - Um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) foi usado para que um quadro feito por uma apoiadora de Jair Bolsonaro (PL) em homenagem ao mandatário chegasse até ele. A tela foi colocada ao fundo de um live do presidente em 17 de março. As informações são do jornal O Globo.

No quadro, Bolsonaro aparece duas vezes — numa delas, está sorrindo e segurando uma caneta e na outra com o olhar contemplativo. A tela é de autoria de artista Lucimary Billhardt, que, além do presidente, retrata aliados dele e seus familiares. A artista também pinta o ex-presidente Lula (PT), adversário político do mandatário, mas de uma forma negativa.

Em entrevista ao jornal, por e-mail, Lucimary contou que procurou a FAB depois de verificar que ficaria caro enviar o quadro do Rio de Janeiro, onde vive, para Brasília.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O custo de enviar pelo Correio seria alto, pois precisava de embalagem especial bem cara. Então tive a ideia de perguntar à FAB se seria possível inclui-la num voo que fosse já esquematizado para Brasília. Contatei a base aérea do Galeão e perguntei, eles me informaram (que) se não fosse grande, incluiriam no voo. E assim foi feito uma semana depois! Aliás, foi dito que a Força Aérea nos serve, pois nossos impostos pagam! Tenho eterna gratidão à FAB, pois seria muito difícil de outra forma", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE