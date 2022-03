Avião que buscará brasileiros refugiados na Polônia partirá segunda-feira, diz Ministério da Defesa

Aeronave do tipo KC-390 Millennium terá como destino final a cidade de Varsóvia edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Ministério da Defesa informou, nesta quinta-feira (3), que uma aeronave do tipo KC-390 Millennium deverá partir na próxima segunda-feira rumo à Polônia para retirar os brasileiros que fugiram do país fugindo da ação militar deflagrada na semana passada pela Rússia contra a Ucrânia.

De acordo com a Folha de S. Paulo, o destino final do avião será a cidade de Varsóvia. Segundo a pasta, o embarque dos brasileiros ocorrerá "conforme definições do Ministério das Relações Exteriores".

A volta ao Brasil está prevista para quinta-feira (10) pela manhã. No trajeto de ida à Polônia, o avião levará 11,5 toneladas de material destinado à ajuda humanitária.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE