Aviões que resgataram brasileiros que estavam na Ucrânia chegam a Brasília

Apoie o 247

ICL

247 - Os dois aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) , um KC-390 Millennium e um jato Legacy 2582, que participaram da operação que resgatou brasileiros e estrangeiros que fugiram da Ucrânia em função do conflito com a Rússia pousaram em Brasília no início da tarde desta quinta-feira (10). As duas aeronaves foram escoltadas por caças militares até o pouso final na Base Aérea de Brasília. Antes do voo para Brasília, as aeronaves fizeram uma escala no Recife (PE).

De acordo com a FAB, a “Operação Repatriação” transportou 42 brasileiros, 20 ucranianos, cinco argentinos e um colombiano, sendo 14 crianças. Também foram trazidos ao Brasil oito cães e dois gatos. Ao desembarcar, o grupo foi recepcionado por Jair Bolsonaro.

Inicialmente, apenas o cargueiro militar KC-390 havia sido escalado para resgatar os refugiados, mas o Legacy foi cedido pelo governo federal para transportar 11 passageiros, incluindo uma grávida e duas famílias com crianças de colo. O KC-390 pousou em Varsóvia, na Polônia, na quarta-feira (9/3).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE