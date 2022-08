Lançamento do livro "O Brasil no Mundo: 8 anos de Governo Lula"

Apoie o 247

Site do Lula - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará do lançamento do livro de fotos de Ricardo Stuckert “O Brasil no Mundo: 8 anos de Governo Lula“, na próxima segunda-feira (22/08), às 19h, no Memorial da América Latina, em São Paulo (SP).

O evento será transmitido pelas redes sociais do ex-presidente. Veículos de imprensa interessados na cobertura presencial devem se credenciar até as 18h do dia 21 de agosto, clicando aqui.

Serviço

Lançamento do livro de fotos “O Brasil no Mundo: 8 anos de Governo Lula”

Data: 22 de agosto

Hora: 19h

Local: Memorial da América Latina, Auditório Simón Bolívar – Av. Mário de Andrade, 664 – Barra Funda, São Paulo (SP)

Entrega de credenciais para imprensa: no local do evento, a partir das 17h

