Avó é presa por deixar neta de 11 anos ser estuprada em troca de comida

Apoie o 247

ICL

247 - Uma idosa, de 78 anos, foi presa no município de Normandia, no Norte de Roraima, por permitir que a neta, de 11 anos, fosse estuprada em troca de comida. De acordo o G1, a Polícia Civil informou que outros dois homens também foram presos pelo crime que aconteceu em 2012. Na época, o caso foi denunciado pelo Conselho Tutelar.

Segundo a reportagem, a criança morava havia sido abandonada pela mãe morava com a avó na Comunidade Indígena da Jibóia e as investigações apontaram que um agricultor, de 78 anos, estuprou a jovem por diversas vezes e "aliciava a menina com o consentimento da avó". Segundo a denúncia do Ministério Público, um tio da garota, de 27 anos, também abusava sexualmente da menina.

Os mandados de prisão com as sentenças condenatórias foram expedidos na última terça-feira (14) e cumpridos na manhã da quarta.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE