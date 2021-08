"Babaca", dispara Trajano contra Sérgio Reis

247 - Uma das maiores referências do jornalismo esportivo brasileiro, José Trajano usou as redes sociais para chamar o cantor bolsonarista Sérgio Reis de “babaca” em função de um áudio em que o artista defende abertamente um golpe contra as instituições e ao estado democrático de direito.

O músico, juntamente com o deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ) e mais oito pessoas, foram alvos de uma operação da Polícia Federal no âmbito do inquérito que apura manifestações contrárias às instituições, ou seja, que defendem um golpe no país.

“O SÉRGIO RÊS se deu mal. Quem mandou ser babaca!”, postou Trajano no Twitter.

Confira a postagem de José Trajano sobre o assunto.

O SÉRGIO RÊS se deu mal. Quem mandou ser babaca! pic.twitter.com/HyI4ObeE47





