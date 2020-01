Bancada da bala e Moro se aliam para acelerar agenda de Segurança em 2020

A Frente Parlamentar da Segurança Pública, nome oficial da bancada da bala, vai se aliar com o ministro da Justiça Sergio Moro para garantir sua agenda prioritária em 2020: a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) sobre a prisão após a decisão de segunda instância, a revisão do Código de Processo Penal e a tramitação de uma proposta que trata das carreiras de policiais civis e militares edit

247 - A bancada da bala pretende agilizar sua agenda no Congresso Nacional em 2020. Para isso, a Frente Parlamentar da Segurança Pública vai se aliar com o ministro da Justiça Sergio Moro no esforço para garantir a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) sobre prisão de condenados em segunda instância, a revisão do Código de Processo Penal e a agilização de uma proposta que trata das carreiras de policiais civis e militares.

A flexibilização do acesso a armas também mobilizará a bancada da bala.

Reportagem do Globo informa que para alcançar esses objetivos, a bancada da bala busca trabalhar de maneira mais afinada com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.

A bancada vai tentar se redimir de derrotas sofridas no ano passado, como a rejeição da ampliação do conceito de excludente de ilicitude, entre outras.

"A bancada da segurança vai trabalhar alinhada ao que ele (Moro) disser — resumiu Capitão Augusto (PL-SP), coordenador da bancada".