Bancada do PSB na Câmara fecha posição e fortalece tese da federação com PT. Documento será entregue a Carlos Siqueira

Em reunião nesta segunda-feira (3), parlamentares do PSB decidiram a favor da união com o PT para 2022, fortalecendo a possibilidade internamente edit

Apoie o 247

ICL

247 - A bancada federal do PSB decidiu em reunião nesta segunda-feira (3) ser favorável à formação de uma federação partidária com o PT em 2022.

A decisão dos parlamentares fortalece a posição nos bastidores do partido, que ainda encontra resistências internas à união com o PT.

Segundo o colunista Lauro Jardim, do Globo, ficou combinado na reunião que será redigido um texto a ser entregue ainda esta semana ao presidente do PSB, explicando as razões dessa tomada de posição. A federação terá que ser formalizada até abril.

PUBLICIDADE

Pela lei eleitoral que permite a união de agremiações, os partidos têm que permanecer unidas por quatro anos e terão que atuar juntos, neste período, em todas as eleições nas esferas federal, estadual e municipal.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE