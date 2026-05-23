Bancada do PT acionará PGR contra Mário Frias por suspeita de rachadinha

247 - A Bancada do PT na Câmara dos Deputados acionará a Procuradoria Geral da República (PGR) e o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra o deputado Mário Frias (PL-SP) por suspeita de "rachadinha", prática em que servidores são obrigados ou pressionados a devolver parte de seus salários a parlamentares ou operadores do gabinete, além de pedir apuração sobre emenda parlamentar destinada ao filme Dark Horse e uma viagem do parlamentar ao Bahrein.

A iniciativa ocorre após a imprensa revelar comprovantes que, segundo o partido, indicam que uma ex-funcionária do gabinete pagou uma fatura do cartão de crédito da esposa do parlamentar, fez Pix para sua mãe e transferiu valores ao então chefe de gabinete.

Viagem ao Bahrein também será questionada

Outro ponto citado pela Bancada do PT é a viagem de Mário Frias ao Bahrein sem autorização da Mesa Diretora da Câmara. Para o partido, a ausência teria ocorrido aparentemente com o objetivo de atrasar a ciência formal da intimação enviada pelo ministro Flávio Dino para que o deputado prestasse esclarecimentos sobre o tema.

A Bancada do PT afirma que a conduta afronta o artigo 228 do Regimento Interno da Câmara, que exige comunicação prévia de ausência do país, com informação sobre a natureza e o período do afastamento.

No texto, a Bancada do PT afirma que “não há coincidências” e menciona o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que também já foi acusado de rachadinha no caso Queiroz, em investigação que apontou desvio de salários de assessores, lavagem de dinheiro e uso de uma loja de chocolates para dar aparência lícita a recursos de origem suspeita.

O partido também cita investigações envolvendo a família Bolsonaro sobre rachadinhas, furto de joias e a aquisição de 107 imóveis, sendo 51 deles com uso total ou parcial de dinheiro vivo.

A Bancada do PT ainda relaciona o mesmo campo político ao Banco Master. O texto menciona áudios divulgados pelo Intercept nos quais Flávio Bolsonaro e Mário Frias cobram dinheiro, agradecem apoio e tratam Daniel Vorcaro como “irmãozão”, além de afirmarem que estarão “juntos para sempre”.