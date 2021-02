Bancada do PT diz que lutará contra redução de investimentos em educação e saúde na PEC Emergencial

Parlamentares petistas fazem duras críticas e prometem reagir à proposta de extinguir gastos mínimos constitucionais com Saúde e Educação, em troca do restabelecimento do auxílio emergencial edit

247 - Parlamentares da Bancada do PT na Câmara protestaram nesta segunda-feira (22) contra a PEC Emergencial (PEC 186/2019), que cria mecanismos de ajuste fiscal para União, estados e municípios, com profundos cortes em direitos da população nas áreas de saúde e educação, além de acabar com a obrigatoriedade de reajuste do valor do salário mínimo e atacar os servidores públicos.

Segundo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM), a matéria deve ir à votação nesta quinta-feira (25). A presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), assinalou que o orçamento “é do País, não pode ser do mercado nem do Centrão”.

Gleisi lembrou que o relatório da PEC emergencial que circula no Congresso propõe revogação dos percentuais mínimos do orçamento para as áreas de educação e educação e saúde. “Não haverá destinação obrigatória! É absurdo! Não bastassem a pandemia e problemas no ensino, querem acabar com o Estado do bem-estar social”, denunciou.

O líder do PT na Câmara, Enio Verri (PR), comentou que é “macabra” a intenção do presidente de extrema direita Jair Bolsonaro de “extinguir gastos mínimos com saúde e educação, em troca do restabelecimento do auxílio emergencial. Além de covardia é crime constitucional. Desinveste no SUS, em plena pandemia e sabota o futuro dos estudantes”.

O líder da Minoria no Senado, Jean Paul Prates (PT-RN), chamou de ‘chantagem nefasta’ o conteúdo preliminar do relatório da PEC Emergencial. “O governo está fazendo chantagem ao propor a troca do auxílio pela aprovação de gatilho de privatizações e desvinculação de recursos da saúde e educação”, afirmou.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.