Bancada evangélica, defensora dos judeus e de Israel, faz vista grossa sobre encontro de Bolsonaro com deputada neonazista

O presidente da bancada evangélica, deputado Cezinha da Madureira, afirmou não ver “nada de mais” no encontro a deputada alemã que integra o partido neonazista e disse que é natural que alguém de direita como Bolsonaro se reúna com outros nomes do mesmo espectro edit

247 - A deputada alemã Beatrix von Storch, vice-líder do partido “Alternative für Deutschland” (AfD) e neta de um ministro de Hitler, em visita ao Brasil, teve um encontro fora da agenda com Jair Bolsonaro.

A comunidade judaica no Brasil reagiu aos encontros do clã Bolsonaro e outras lideranças bolsonaristas a aproximação dizendo que o partido de Beatrix tem "tendências racistas, sexistas, islamofóbicas, antissemitas, xenófobas e forte discurso anti-imigração".

No entanto, a bancada evangélica no Congresso, defensora frequente dos judeus e de Israel, ficou em silêncio e fez vista grossa sobre o encontro de Jair Bolsonaro com a deputada alemã que integra o partido neonazista.

PUBLICIDADE

O colunista do Metrópoles, Guilherme Amado, destacou que o presidente da bancada, deputado Cezinha da Madureira, afirmou não ver “nada de mais” no encontro e que é natural que alguém de direita como Bolsonaro se reúna com outros nomes do mesmo espectro.

A atitude diverge de outros momentos em que a bancada evangélica se colocou ao lado de Israel, como quando defendeu a mudança da embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.