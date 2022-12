Bancada evangélica se irrita com presença de Pabllo Vittar em festa da posse de Lula

Apoie o 247

247 - A bancada evangélica mostrou irritação com o convite feito ´para que a cantora Pabllo Vittar participe da festa da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Seus integrantes reconhecem que o petista foi eleito, em parte, com o voto LGBTQIA+, mas ainda assim encararam a escolha como afronta. A avaliação é de que poderia ao menos haver também cantores gospel como aceno aos religiosos”, diz a coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

Ainda segundo a reportagem, a indignação dos parlamentares foi repassada à senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), que vem fazendo a ligação entre o governo Lula e o segmento evangélico.

Internamente, o PT tem trabalhado para reduzir a tensão com o segmento e reduzir a polarização que marcou as eleições deste ano, o que inclui a reconstrução do diálogo com lideranças evangélicas.

