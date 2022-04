Bancadas do Boi, Bala e Bíblia querem ato em defesa de Silveira e da 'liberdade de expressão'

Dirigentes das bancadas que integram a base bolsonarista no Congresso pedem que o ato seja realizado na quarta-feira (27), no Palácio do Planalto edit

247 -Os presidentes das Frentes Parlamentares Evangélica, da Segurança Pública e do Agronegócio, conhecidas como bancadas do Boi, Bíblia e Bala, pediram,que Jair Bolsonaro (PL) promova a realização de um “ato cívico pela liberdade de expressão”, na próxima quarta-feira (27), no Palácio do Planalto. A realização da manifestação vem sendo programada na esteira da repercussão do indulto concedido por Bolsonaro ao deputado bolsonarista Daniel Silveira (PTB-RJ), condenado a 8,9 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por atacar a democracia e as instituições.

“Entendemos que o momento político no país requer equilíbrio e respeito à nossa Constituição e o fortalecimento da nossa democracia, e somente através do diálogo entre os Poderes vamos dar provas de que a classe política brasileira está atenta aos anseios do nosso povo”, diz a nota assinada pelos dirigentes das bancadas, de acordo com o Metrópoles.

O texto é assinado pelos deputados Capitão Augusto (PL-SP), Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e Sérgio Souza (MDB-PR), presidentes das Frentes Parlamentares Evangélica, da Segurança Pública e do Agronegócio, respectivamente.

