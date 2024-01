Banco Mundial aprova liberação de 300 milhões para o Bolsa Família

A secretária nacional de Renda de Cidadania do MDS, Eliane Aquino, diz que em 2023 o Governo Federal elegeu como prioridade a erradicação da pobreza e da fome no país edit

Agência Brasil - O Banco Mundial informou ao ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Wellington Dias, que o conselho da instituição aprovou um empréstimo de 300 milhões de dólares ao Brasil.

O recurso, em forma de empréstimo, será aplicado no Programa Bolsa Família (PBF). A carta com a informação foi enviada nesta quinta-feira (11.01). Agora, a operação financeira precisa ser aprovada pelo Senado Federal.

A secretária nacional de Renda de Cidadania do MDS, Eliane Aquino, frisou que em 2023 o Governo Federal elegeu como uma de suas prioridades a erradicação da pobreza e da fome no país.

"No Bolsa Família atendemos um total de nove milhões de crianças de zero a seis anos de idade. Isso significa que 45% de todas as crianças dessa faixa etária no país estão no PBF. Esse recurso do BIRD contribuirá para melhorar o desempenho na assistência, saúde e educação de nossas crianças, reforçando a proteção social e o fortalecimento da primeira infância", destacou.

Eliane Aquino explica que a execução do projeto incluirá assistência técnica do BIRD para superar os desafios gerais da execução do novo Bolsa Família em cinco áreas:

- Melhoria da qualidade dos dados do Cadastro Único, a ser desenvolvido em parceria com a secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único (Sagicad);

- Melhoria na eficácia das condicionalidades;

- Melhorias estruturais e operacionais do Bolsa Família;

- Melhoria da gestão dos benefícios;

- Maior e melhor articulação com outros programas do MDS, com estados e municípios para ampliar o impacto positivo do PBF.

A meta final é diminuir a pobreza e elevar o desenvolvimento humano das famílias beneficiárias do programa.

