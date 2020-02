Bandidos incendeiam ônibus, depredam carros e fecham lojas em ataques em Vitória

Vitória (ES) viveu um clima de terror. Criminosos espalharam pânico na capital capixaba nesta sexta-feira (14), com ataques em quatro avenidas da capital. O comércio fechou as portas, carros foram depredados e bandidos impediram o trânsito com tiros e foguetes edit

247 - Vitória (ES) viveu um clima de terror. Criminosos espalharam pânico na capital capixaba nesta sexta-feira (14), com ataques em quatro avenidas da capital. O comércio fechou as portas, carros foram depredados e bandidos impediram o trânsito com tiros e foguetes.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que "na avenida Maruípe, na zona sul, um ônibus foi interceptado por bandidos. Os passageiros foram obrigados a deixar o coletivo, que foi incendiado. A rodovia Serafim Derenze, na região, foi bloqueada. Na via, um carro de reportagem da TV Vitória, afiliada da Record TV no estado, foi destruído. Criminosos tentaram queimar o veículo, mas não conseguiram."

A matéria ainda informa que "importante ponto de comércio de Vitória, a avenida Leitão da Silva também foi palco de ações: criminosos bloquearam o trânsito, depredaram carros e impuseram toque de recolher. Um carro dos Correios foi atacado. Na região, uma família foi rendida e teve o carro queimado."