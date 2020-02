Barbárie social avança, diz liderança de movimento social

247 - "No início desta semana, Jair Bolsonaro voltou a mostrar seu desprezo pelas classes trabalhadoras e alinhamento com o patronato, ao debochar das pessoas que estão em situação de desemprego. Em entrevista ao pastor Silas Malafaia, afirmou que no Brasil há muitos 'privilégios' e ainda disse, de forma irônica, que lançará o programa 'minha primeira empresa', para as pessoas que reclamam que não têm emprego. O deboche acontece num momento que dados oficiais revelam, mais uma vez, a profunda crise social que vivemos, com desemprego, redução de direitos e aumento da miséria", escreve Raimundo Bomfim na Revista Fórum.

"O projeto neoliberal ortodoxo e autoritário de Bolsonaro traz como resultados, em seu primeiro ano de governo, uma verdadeira tragédia social".