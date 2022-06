Barco usado por Bruno Pereira e Dom Phillips é encontrado, informa polícia

Embarcação foi encontrada no Rio do Itacoaí, a 20 metros de profundidade; o local foi indicado por Jeferson da Silva LIma, terceiro preso no caso edit

247 - A embarcação usada pelo indigenista Bruno Pereira e pelo jornalista Dom Phillips quando os dois desapareceram no Vale do Javari, no Amazonas, no último dia 5, foi encontrada na noite deste domingo (19) pelo Corpo de Bombeiros e militares da Marinha.

O barco estava no Rio do Itacoaí, a 20 metros de profundidade e a uma distância de 30 metros da margem direita do rio, informa o G1 .

O local foi indicado por Jeferson da Silva Lima, o "Pelado da Dinha", que se entregou ontem à polícia neste sábado (18). Ele confessou ter participado do assassinato de Bruno e Dom .

A informação foi confirmada pela PF-AM (Polícia Federal do Amazonas), através do seu Comitê de Crise, e pela SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas) ao portal UOL .

"A embarcação será submetida nos próximos dias aos exames periciais necessários, de modo a contribuir com a completa elucidação dos fatos", informou a PF-AM em nota.

