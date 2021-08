Barroso avalia ampliar número de urnas auditadas na eleição de 2022

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, porém, ainda não definiu qual será o total de urnas que passarão pela auditoria edit

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, admitiu a interlocutores que avalia aumentar o número de auditorias realizadas nas urnas eletrônicas nos dias de eleição no Brasil.

De acordo com a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, Barroso ainda não definiu qual será o total de urnas que passarão pela auditoria. Atualmente, cem urnas são sorteadas entre as cerca de 450 mil utilizadas nas eleições.

O movimento do ministro vem na esteira dos ataques feitos por Jair Bolsonaro e seus apoiadores contra o sistema eletrônico de votação e pela defesa do voto impresso.

