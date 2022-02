Barroso compara atitude de Bolsonaro, que vazou dados do TSE, a de "general aliado" que informa "ao comando nazista" o "Dia D"

De acordo com o presidente do TSE, o chefe de governo, ao vazar dados da estrutura interna da Corte, expôs o processo eleitoral a ataques criminosos edit

247 - O presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, comparou o vazamento de dados da estrutura interna da Corte por Jair Bolsonaro com a atitude de "um general das tropas Aliadas", que decidiu informar "ao comando nazista que o Dia D seria no dia 6 de junho de 1944". A fala foi divulgada na coluna de Ancelmo Gois, no Globo.

"Faltam adjetivos para qualificar a atitude deliberada de facilitar a exposição do processo eleitoral brasileiro a ataques de criminosos”, disse Barroso.

De acordo com o ministro do STF, o chefe de governo, ao vazar os dados, expôs o processo eleitoral a ataques criminosos.

