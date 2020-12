Barroso contradiz hacker e diz que nunca conversou com Dallagnol sobre Lava Jato

Ministro do STF Roberto Barroso afirmou que nunca fez uso do aplicativo de mensagens Telegram e que também não convsersou “qualquer procurador da Lava Jato sobre mérito de processos da competência deles”, como alegado pelo hacker Walter Delgatti Neto edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso afirmou que jamais fez uso do aplicativo de mensagens Telegram e que nunca conversou com “qualquer procurador da Lava Jato sobre mérito de processos da competência deles”, como alegou o hacker Walter Delgatti Neto em entrevista ao programa CNN Séries Originais. Trata-se de informação falsa”, disse Barroso por meio de nota enviada pela sua assessoria.

De acordo com Delgatti - responsável pela divulgação das conversas entre procuradores da Lava Jato e o ex-juiz Sergio Moro -, o ministro possuía “um laço bem próximo” com o procurador e ex-coordenador da Lava Jato Deltan Dallagnol.

Ainda segundo ele, “Barroso, em conversas, auxiliava o que colocar na peça, o que falar. Um juiz auxiliando, também, o que deveria fazer um procurador”.

Na nota, Barroso afirma que “nunca teve o aplicativo "Telegram" e, consequentemente, jamais conversou com alguém utilizando essa plataforma. O Ministro jamais prestou qualquer auxílio a procurador da Lava Jato sobre o que colocar em alguma peça. Mais que isso, ele nunca sequer conversou com qualquer procurador da Lava Jato sobre mérito de processos da competência deles. Trata-se de informação falsa”.

