Barroso critica criminalização do aborto em evento na Suíça

247 - O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), expressou críticas à criminalização do aborto durante o Brazil Economic Forum, evento realizado em Zurique, na Suíça, pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide). Barroso enfatizou que, embora o aborto seja algo indesejável e deva ser evitado, o Estado deveria focar em fornecer contraceptivos, educação sexual e apoio às mulheres que optam por ter seus filhos. Como informado pelo Estadão, o ministro destacou sua preocupação com a criminalização, afirmando que ainda não pautou o tema no STF para evitar aumentar a tensão e porque a sociedade brasileira ainda não diferencia claramente a oposição ao aborto da sua criminalização. “A pergunta certa não é, você é contra ou a favor do aborto? Todo mundo é contra, eu também sou contra. A pergunta certa é, você acha que a mulher que tem o infortúnio de fazer um aborto, deve ser presa?”, afirmou o ministro.

