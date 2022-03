Barroso defende semipresidencialismo para "destituir" com facilidade "governos que percam sustentação política"

Apoie o 247

Por Tácio Lorran, Metrópoles - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso (foto em destaque) afirmou, nesta terça-feira (22/3), ser a favor do semipresidencialismo — sistema de governo no qual o presidente da República compartilha o poder com um primeiro-ministro, eleito pelo Congresso Nacional.

“Defendo [há] muito tempo. E não para agora, para não mexer com nenhum interesse posto na mesa, [mas] para que haja mecanismos institucionais de destituição de governos que percam a sustentação política”, afirmou o magistrado.

Barroso discursou no Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais (CBEC), do UniCeub, em Brasília. Antes de declarar apoio ao semipresidencialismo, o ministro afirmou que o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) foi um evento “traumático”.

