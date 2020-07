Barroso diz que são ‘bandidos’ os que divulgam notícias falsas e discurso de ódio

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do STF, Luís Roberto Barroso, propõe a limitação de robôs, perfis falsos e impulsionamentos ilegais para impedir a propagação de notícias falsas, por aqueles que são “bandidos” e não cidadãos edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, que é também o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), disse nesta sexta-feira que as plataformas e as mídias sociais devem limitar a atuação de robôs, perfis falsos e impulsionamentos ilegais como forma de combater a disseminação de notícias falsas. O ministro chamou de bandidos as pessoas por trás da divulgação de notícias falsas e de discurso de ódio, enfatizando que não são cidadãos.

Para Barroso, o principal papel no combate às fake news é das plataformas tecnológicas e não do Poder Judiciário, cuja ação nesse terreno é apenas pontual.

"Só [as plataformas tecnológicas] têm a possibilidade de fazer o controle das campanhas de desinformação, das campanhas de ódio, dessas campanhas destrutivas da democracia e das instituições, sem propriamente fazer um controle de conteúdo. Portanto, minimizando o alcance de pessoas que vivem num inferno moral, num inferno espiritual, que individualmente não fazem mal, mas quando se associam para destruir pessoas e instituições, fazem muito mal à democracia, ao país e a ideias mínimas de bem e de justiça, que devem pautar uma sociedade civilizada", afirmou, segundo O Globo.

